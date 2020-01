Intervenuto ai microfoni di “Radio Time”, Stefano Liquidato, tecnico del San Tommaso, si è espresso così in merito al duello in classifica tra Palermo e Savoia: «Savoia e Palermo le abbiamo incontrate in periodi diversi, contro i campani fu la nostra prima partita. Ho visto il Savoia più squadra, che gioca meglio al calcio, contro di loro abbiamo preso due calci piazzati e la qualità dei giocatori fa la differenza. Il Palermo l’ho visto molto bene e ha un pubblico molto caloroso, si dice che, per ora, si veda poco gioco ma l’importante alla fine è il risultato».