Intervenuto ai microfoni di “Radio Time”, Stefano Liquidato, tecnico del San Tommaso, si è espresso così in merito al duello in classifica tra Palermo e Savoia: «Il Savoia, penso, è una vittima del Palermo. Se i rosa non fossero stati inseriti in questo girone il Savoia sarebbe stato promosso senza problemi. All’inizio, nessuno si aspettava il Palermo in questa categoria per questo, secondo me, sono vittima dei rosa. Per noi è un lusso giocare con una squadra come il Palermo, ma per i palermitani non è la stessa cosa».