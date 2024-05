Milan, Furlani fa esultare finalmente i tifosi: primo colpo in attacco | C’è già la prima immagine con la maglia rossonera

Furlani prova ad accendere l’ambiente e a piazzare il primo colpo in attacco per i tifosi: ci sono già le foto con la nuova maglia rossonera.

Ore di grande attesa in casa Milan, tra addii e ricostruzione. Al termine della stagione infatti si attende a Milanello una vera e propria rivoluzione, con il condottiero delle ultime 5 stagioni Stefano Pioli pronto a dire addio definitivamente ai rossoneri. La fine di un ciclo, con la società che però punta ancora più in alto ed è chiamata a progettare un futuro importante.

I tifosi si aspettano grandi nomi, ma al momento quanto trapelato – soprattutto per la panchina e per il sostituto dell’emiliano – non ha assolutamente scaldato i cuori dell’ambiente, ancora piuttosto depresso. Furlani, Ibrahimovic e Moncada sono al lavoro anche per puntellare la squadra, intervenendo soprattutto in attacco per tornare a competere ad alti livelli.

In queste ore un nome per il sostituto di Giroud è tornato di moda. L’attaccante è pronto a partire a fine stagione e di lui circolano, tramite i media esteri, addirittura le prime immagini con la maglia rossonera: per TNT Sport la destinazione giusta è proprio il Milan.

Milan, torna di moda per l’attacco: concorrenza con il Napoli

Per uno dei tanti obiettivi per l’attacco però, ci sarà da battere la concorrenza del Napoli. Anche i partenopei sono molto interessati a Santiago Giménez, nome tornato di moda dalle parti di Milanello nelle ultime ore. Il messicano che sta conducendo una stagione straordinaria al Feyenoord, con 29 presenze condite da 21 gol, è infatti nel mirino di De Laurentiis per il dopo Osimhen.

La valutazione è alta, circa 50 milioni, ma gli olandesi stanno sparando alto considerato anche l’interessamento di diversi club stranieri. Il classe 2001 intanto sembra avere le idee chiare: a fine stagione vorrebbe partire. Il Milan per battere il Napoli in questa sfida a distanza, potrebbe fare leva sulla volontà dell’attaccante.

Santiago Gimenez, dal Messico sicuri: “Lo vogliamo rossonero”

Dal Messico intanto arrivano i primi “indizi”. Sì, perché. nelle scorse ore l’emittente TNT Sport messicana ha condiviso tramite i propri profili social una foto di Gimenez con la maglia del Milan, scrivendo in didascalia: “Il numero nove che vogliamo” taggando il giocatore e continuando: “Ti sta benissimo la maglia del Milan“.

El 9️⃣ Rossonero que queremos. 🔴⚫@Santigim11 luce muy bien con la de @acmilan. 🇲🇽 pic.twitter.com/uogv8S4AMV — TNT Sports México (@tntsportsmex) April 29, 2024

Un assist inaspettato al club rossonero, da parte di TNT Sport, visto che non sono arrivate smentite o commenti negativi da parte dell’attaccante, il quale verosimilmente avrebbe gradito l’accostamento.