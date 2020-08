Dopo il sondaggio del Siviglia, anche il Betis ha sondato il terreno per Calabria. Il terzino è un grande obiettivo della formazione biancoverde. L’idea è nata nell’ambito delle discussioni tra Milan, Betis appunto e Barcellona per Emerson.

L’esterno brasiliano, come riporta “Fantacalcio.it”, piace parecchio a Maldini che vorrebbe inserire il terzino destro Calabria per coprire la penale da 9 milioni che il Barcellona dovrebbe corrispondere al Betis in caso di addio immediato del ragazzo.



Nella corsa ad Emerson si è inserito anche il Psg. Un rivale molto temibile per il Milan che considera comunque ancora troppo elevata la richiesta da 32 milioni totali fatta dal Barcellona e spera sempre in uno sconto per portare la trattativa in uno stato più avanzato. I prossimi giorni saranno fondamentali per capire quale sarà il futuro del ragazzo classe 1999.