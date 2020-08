Dal Brasile al Portogallo, dai grandi successi con il Flamengo alla panchina del Benfica, che ha terminato l’ultimo campionato al secondo posto dietro al Porto. Di qui la decisione di cambiare e di affidare la squadra a Jorge Jesus, che si appresta ad iniziare la preparazione.

Di seguito le parole del tecnico rilasciate al sito ufficiale del club: “Serviranno 10 o 11 rinforzi per il prossimo anno, senza contare gli arrivi di Helton Leite e Pedrinho. La nostra idea è, praticamente, quella di poter ingaggiare almeno un giocatore per ogni ruolo. Cavani? Ovviamente mi piacerebbe averlo, ma sappiamo che finanziariamente non è facile.

Si parlava già di lui prima che arrivassi qui. Il presidente sta facendo di tutto per realizzare questo sogno, ma ha anche il senso della realtà”.