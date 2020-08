Come comunicato dallo stesso club spagnolo, nella giornata di sabato, tutti i componenti della prima squadra sono stati sottoposti a tamponi e test sierologici in vista della partenza per Lisbona, laddove si giocheranno le final eight di Champions.

Tra i risultati conosciuti oggi sono apparsi due positivi, che sono stati isolati nelle rispettive case e i cui nomi sono stati immediatamente comunicati alle autorità sanitarie spagnole e portoghesi.

Allo stesso modo, è stato attivato il corrispondente protocollo di azione previsto per questi casi, che richiede l’esecuzione di nuovi test sulla prima squadra e sui membri della spedizione che partirà per il Portogallo