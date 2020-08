Come si legge sulle colonne di “Tuttosport”, domani è in programma un summit tra Lotito, Mezzaroma ed il ds Fabiani per valutare al meglio il nome del nuovo allenatore.

In pole c’è Castori dopo le ottime cose fatte a Trapani, con lui arriverebbero a costo zero anche Anthony Taugourdeau ed il bomber Stefano Pettinari. Restano sullo sfondo i profili di altri tecnici come Colantuono e Nesta.