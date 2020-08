L’ex rosa Mattia Felici sembra sulla via del completo recupero, dopo l’infortunio subito qualche settimana fa al piede. Si sta allenando in palestra, come dimostrano le foto pubblicate insieme alla sua compagna sui social. La domanda che ci poniamo è, si sta allenando per il Palermo o per il Lecce?

Il Presidente rosanero Dario Mirri, ieri CLICCA QUI ha detto che sarebbe felice di riabbracciarlo al più presto.