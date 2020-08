Al termine dei 90 minuti di gioco, la gara d’andata della semifinale playoff di Serie B Frosinone-Pordenone, è terminata 0-1.

In gol al minuto 82 Tremolada per il Pordenone. Adesso in vista della sfida di ritorno, si fa molto dura per il Frosinone. Cresce l’attesa in vista di mercoledì 12 agosto.