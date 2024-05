Mignani presenta Palermo-Venezia: «È importante mantenere lucidità»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Venezia valido per l’andata delle semifinali playoff serie B.

Ecco le sue parole:

«Marconi per Ceccaroni? Mi lascio aperte più possibilità poi ho deciso per Marconi perché mi sembrava la cosa più semplice, sembrava giusto fare questo cambio. Non è abitudine per noi avere queste partite, quindi anche per noi non è semplice. Credo che la cosa più importante sia avere ancora più lucidità. La partita di ritorno di permette di ribaltare l’esito dell’andata. Vogliamo partire per vincere la partita come contro la Samp. La testa è solo sulla prima per ora, consapevoli che dobbiamo avere lucidità pensando che poi ce n’è un’altra».