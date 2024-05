Mignani presenta Palermo-Venezia: «Sensazioni bellissime vedendo il Barbera pieno, mi auguro sia così anche domani»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Venezia valido per l’andata delle semifinali playoff serie B.

Ecco le sue parole:

«La partita con il Venezia mi è capitato di vederla in passato ma non l’ho vista recentemente. Il Venezia non è solo Pohjanpalo ed è arrivata ad un soffio dalla promozione diretta, dimostrando valori non solamente grazie a un giocatore che comunque sta facendo molto bene. Hanno rischiato di andare direttamente in Serie A. In campo ci saranno le rispettive qualità ma si ragiona a livello collettivo. Pubblico di venerdì sera? Quando siamo entrati per fare riscaldamento ho avuto sensazioni bellissime, lo stadio era quasi pieno. Ho pensato è impossibile non pensare di aver voglia di giocare questa partita. Mi auguro che sia così anche contro il Venezia, poi dobbiamo metterci del nostro per fare quello che è giusto fare».