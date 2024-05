Mignani presenta Palermo-Venezia: «Due giorni tra una partita è l’altra sono pochi. Condizioni dei giocatori…»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Venezia valido per l’andata delle semifinali playoff serie B.

Ecco le sue parole:

«Due giocatori dietro una punta? L’idea è sempre di cercare di mettere i giocatori nelle loro zone di comfort. Poi il Venezia è diverso dalla Samp, ci sono anche due partite anziché una. E’ stata un’idea utilizzata con il Suditrol con interpreti diversi, vorrei sbagliare il meno possibile nella scelta. Credo che due giorni tra una partita e l’altra siano pochi. Devi recuperare le energie, ma questo è quello che ci hanno concesso e ci prendiamo questo. Condizione dei giocatori? Ieri hanno fatto scarico e oggi ci riuniamo e vediamo come stiamo. Giocatori giovani e sani in tre giorni devono recuperare per la prossima partita».