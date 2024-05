Mignani presenta Palermo-Venezia: «Insigne e Soleri? Hanno fatto grande partita, gli errori capitano»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Venezia valido per l’andata delle semifinali playoff serie B.

Ecco le sue parole:

«Insigne e Soleri? Contro la Samp tutti hanno avuto un livello alto di prestazione. A volte sembra che qualcuno sbagli di più, io vorrei dire che qualche giocatore può commettere errori ma loro due hanno fatto una grande partita come i loro compagni. Le scelte contro il Venezia saranno in funzione della partita che mi aspetto, in funzione anche del fatto che saranno due partite e non una secca».