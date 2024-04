Mignani presenta Palermo-Parma: «Tutti sono potenziali titolari. La squadra ha più equilibrio»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma.

Ecco le sue parole:

«Penso che in 38 giornate ogni squadra ha i punti che merita di avere poi uno in più o uno in meno ma alla fine sono quelli che uno si conquista. Poi non ho un percorso intero al Palermo quindi non posso rispondere in maniera completa. Tutti sono potenziali titolari. Abbiamo cambiato qualcosa e quindi la squadra può aver ricevuto un po’ di equilibrio in più rispetto a prima e quindi magari qualche giocatore in meno in area avversaria».