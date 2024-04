Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma.

Ecco le sue parole:

«Infortuni? Saranno i medici a stabilire i tempi di recupero, sia Vasic che Ranocchia sono vicini a rientrare con il gruppo. Penso che in 38 giornate ogni squadra ha i punti che merita di avere poi uno in più o uno in meno ma alla fine sono quelli che uno si conquista».