Mignani presenta Palermo-Parma: «Dobbiamo essere più bravi nelle ripartenze degli avversari»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma.

Ecco le sue parole:

«Se riesco a far capire ai giocatori di qualità come Di Francesco, Insigne, Traore che possono fare quel lavoro ti da una soluzione diversa. È un ruolo che è una via di mezzo tra un centrocampista e un attaccante. I gol presi vanno analizzati, abbiamo preso un gol su rigore a palla coperta, un paio di ripartenza e su questo dobbiamo essere più bravi. La squadra nel complesso non ha rischiato tantissimo».