Mignani presenta Palermo-Parma: «Ranocchia sta meglio ma domani non ci sarà»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma.

Ecco le sue parole:

«Ranocchia? Vorrei avere la rosa a disposizione, gli infortuni fanno parte del calcio, col ragazzo ho parlato e sta meglio ma col Parma non ci sarà sicuramente. Ogni giorno che alleno i ragazzi mi faccio un idea sempre più chiara, fino a quando non alleni un giocatore non lo conosci fino in fondo ogni allenamento è fondamentale e mi porto sempre dei dubbi. I ragazzi spingono in allenamento per giocare e quindi ogni allenamento è importante, mi porterò dubbi fino a domani. A volte chi entra può essere più decisivo di chi gioca dall’inizio».