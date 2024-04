Mignani presenta Palermo-Parma: «Secondi tempi? Difficile dare una spiegazione sull’ultima partita»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma.

Ecco le sue parole:

«Può servire Gomes come Stulac, chiedo di fare bene entrambe le fasi, di sbagliare il meno possibile con la palla e di essere aggressivi quando la palla l’hanno gli altri. Voglio vedere il bicchiere mezzo pieno e quindi il fatto che abbiamo finito i primi tempi in vantaggio. Nei secondi tempi con la Samp ci siamo un po’ abbassati ma abbiamo concesso un tiro da lontano, col Cosenza eravamo rientrati bene e sembravamo in controllo quindi è difficile dare una spiegazione sull’ultima partita».