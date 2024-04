Mignani presenta Palermo-Parma: «Test impegnativo, giocheremo contro una squadra che ha dimostrato di essere più forte di tutti»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma.

Ecco le sue parole:

«Domani incontriamo la prima che ha dimostrato di essere più forte di tutti, sarà un test veritiero e impegnativo. Sono curioso di capire, la squadra ha lavorato bene e arriva preparata. Non sono andato più in là della partita di domani, dobbiamo avere l’ambizione di puntare le squadre avanti, è una questione di mentalità ed è l’ambizione della società. Il Parma ha un allenatore da due anni e un lavoro avviato, io non sono qui da tanto tempo. La partite che ho fatto contro il Parma quest’anno sono troppo distanti per avere un quadro chiaro ma sicuramente mi danno un idea del valore assoluto, una squadra che ha tante individualità e che ha dimostrato di essere la più forte fino ad ora».