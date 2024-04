Repubblica: “Palermo, 180 minuti per il migliore piazzamento play-off”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si è soffermata sull’attuale situazione in classifica del Palermo, rimarcando l’importanza di ottenere il miglior piazzamento possibile in ottica playoff.

Il quarto posto è difficilissimo, ma non ancora impossibile. Il quinto pure, ma in quel caso cambierebbe poco dal punto di vista del calendario. A cinque giornate dalla fine della stagione regolare, si iniziano a fare i primi calcoli per capire dove può arrivare il Palermo in vista dei play-off. A + 8 sul Pisa, attualmente nono, due vittorie potrebbero permetterebbero ai rosanero di qualificarsi quasi matematicamente agli spareggi per la promozione in serie A.

Il Palermo può sfruttare il calendario nelle prossime due partite contro Parma (domani) e Reggiana (sabato 27 aprile). In questa giornata, invece, ci sarà lo scontro diretto tra Catanzaro e Cremonese. In caso di vittoria nell’anticipo contro i ducali, i rosanero si avvicinerebbero per una notte alle due squadre che li precedono. La Cremonese, con tre sconfitte nelle ultime cinque partite, poi andrà a Venezia, mentre il Catanzaro giocherà a Pisa.

Fare pieno bottino nelle prossime due gare in casa, potrebbe dare al Palermo di Mignani un’ultima chance di sognare un quinto o un quarto posto. La questione del piazzamento non è da poco, perché la terza e la quarta classificata non solo si ritroveranno già in semifinale, ma giocano la partita di ritorno in casa. Invece, con questa classifica, il Palermo giocherebbe contro il Brescia, attualmente settimo in classifica, venerdì 17 maggio, con ritorno di lunedì 20. La vincente di questa sfida affronterebbe il Venezia.