Mignani presenta Palermo-Parma: «Ci aspetta una partita difficile, dovremo essere più incisivi»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma.

Ecco le sue parole:

«Il calcio è fatto di due fasi, è importante portare i tre punti a casa, non serve creare 50 occasioni ma conta essere incisivi, col Parma dovremo esserlo perché loro sanno fare male e se non siamo equilibrati potrebbero farci male. Sarà una partita difficile e lo sappiamo ma dovrà esserli anche per loro quindi dovremo naturalmente essere anche propositivi e non solo pensare a rimanere compatti dietro. Vasic voglio avere tempo per valutarlo è alla prima esperienza in serie B ed è giovane, serve inquadrarlo nella maniera giusta ma credo che abbia tutto il tempo per farlo, ci vuole più adattamento per alcuni giocatori ma ha tutto il tempo per migliorare tatticamente e nella maturità»