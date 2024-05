Mignani presenta Palermo-Ascoli: «Quando si cambia l’allenatore qualche problema c’è. Dobbiamo reagire»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l’Ascoli.

Ecco le sue parole:

«Io speravo si facesse qualcosa di più in 5 partite a livello di punti. Sono arrivato due giorni prima della gara contro la Sampodoria e fino alla gara contro il Parma la squadra stava crescendo. La squadra nella difficoltà probabilmente fa fatica a reagire. Se io non pensassi e non credessi in questa squadra non avrebbe senso rimanere qui».

«Mi aspettavo queste difficoltà? Quando si cambia l’allenatore qualche problema c’è. So che Corini è un lavoratore e forse c’era bisogno di qualcosa di diverso. Quando non abbiamo lavoro noi allenatori fremiamo, questa era una bella occasione. Tutte le occasioni possono nascondere delle insidie. Io voglio andare avanti con spirito e convinzione che questa squadra possa fare qualcosa, da domani dobbiamo reagire»