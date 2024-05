Mignani presenta Palermo-Ascoli: «Domani gara importante ma non da dentro o fuori»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l’Ascoli.

Ecco le sue parole:

«La partita da dentro o fuori domani? No, non lo è. Non determina un esito finale ma è una gara importante, per noi, per la classifica e riacquistare la fiducia che nelle ultime due partite abbiamo perso. Questo è il momento più bello del campionato, quando c’è qualcosa che conta è più bello. A volte sapere che la partita è importante per qualcuno può togliere qualcosa, ma io spero che qualcosa aggiunga».