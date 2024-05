Mignani presenta Palermo-Ascoli: «La società non è contenta delle ultime partite, ritiro è un segnale»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l’Ascoli.

Ecco le sue parole:

«Condizioni dei calciatori da valutare? No, abbiamo fatto la rifinitura e faremo allenamento nel pomeriggio, finiremo tardi. Questo è l’unico motivo. Non dico formazioni e non dico chi gioca, non ci sono problemi. Che significato ha il ritiro? Quello che ho detto nella conferenza stampa dell’altra volta lo confermo, se mi accorgo che qualcuno ha staccato la spina lo lascio a casa. I ragazzi si allenano con intensità e impegno, la partita è un’altra cosa. Se uno si allena bene non sempre gioca bene. Il ritiro è un segnale che la società ha dato per fare capire che non era contenta delle ultime partite. Io ho sposato questa scelta perché manca poco alla fine e se questo può essere d’aiuto è giusto farlo».