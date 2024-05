Mignani presenta Palermo-Ascoli: «La forza vera di una squadra è andare sopra l’errore»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l’Ascoli.

Ecco le sue parole:

«Io guardo tante partite durante la settimana e quando una squadra fa gol o c’è una prodezza da parte di qualcuno o c’è l’errore. Noi cerchiamo di eliminare gli errori. Se guardo i gol presi da quando sono qui alcuni potevano essere evitati. Penso che se prendi un gol devi farne due. La forza vera di una squadra è andare sopra l’errore. Se la squadra prende gol e abbassa la testa diventa un problema arrivare fino in fondo. I giocatori disponibili per domani sono quelli che erano disponibili per lo Spezia. Di Mariano ha tolto i punti e sta facendo un percorso di riabilitazione ma non si possono stabilire i tempi».