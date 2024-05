Mignani presenta Palermo-Ascoli: «Attacco? Ci sono tante opzioni»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l’Ascoli.

Ecco le sue parole:

«Di Francesco più avanzato al fianco di Brunori? Ci sono tante opzioni. Stiamo vedendo che nelle ultime partite c’è difficoltà a trovare il gol con continuità ma alla fine conta l’atteggiamento e voglia di andare verso la porta avversaria. La formazione non la do oggi. Io guardo l’ultimo allenamento, nella prima partita avevo fuori dei centrocampisti e faccio delle scelte. Stulac, lo dice la sua carriera, è un calciatore di un certo livello e tutti dobbiamo dare qualcosa in più. Gomes ha fatto bene, ci può stare un po’ di stanchezza e farò le scelte che riterrò più giuste».