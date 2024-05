Mignani presenta Palermo-Ascoli: «Dobbiamo avere più fame degli altri»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l’Ascoli.

Ecco le sue parole:

«Il numero di 12 sconfitte in campionato può condizionare? Non penso, quando raggiungi i playoff non ti guardi dietro e non conti i pareggi e le vittorie che hai fatto. le sconfitte lasciano le cicatrici. Quando arrivi ai playoff ti lasci alle spalle tutto. È un po’ di tempo che vivo nel calcio e purtroppo ne ho visti errori come quelli di Lund, è un errore, ha colpito la palla con quello che non è il suo piede, è un giocatore serio e affidabile, non discuto il gesto tecnico. Accetto gli errori ma non accetto che si metta giù la testa. A la Spezia non mi è piaciuto il primo tempo e anche dobbiamo avere più fame degli altri, può succedere di andare sotto ma pretendo che la squadra reagisca e nelle secondo tempo c’è stata una reazione. Siamo sempre tesi a dare una valutazione in base al risultato, le prestazioni si possono alzare»