Mignani presenta Palermo-Ascoli: «La squadra fa fatica a reagire alle avversità a prescindere dal modulo»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l’Ascoli.

Ecco le sue parole:

«Io ho detto che nell’ultimo periodo questa squadra fa fatica a reagire alle avversità a prescindere dal modulo. Qualche giocatore può non essere soddisfatto di quello che sta facendo nell’ultimo periodo però l’unico modo è reagire. Non ho problemi con i giocatori che sono qui, se avessi la certezza che Insigne mi possa risolvere la partita lo farei giocare dall’inizio e lo lascerei in campo per 95’. Non credo che la squadra non voglia fare gol, dobbiamo prepararci meglio per fare gol. Il calcio è fatto di due momenti e quando l’abbiamo noi dobbiamo portare tanti uomini vicino alla porta. Dobbiamo pensare di fare un gol in più rispetto all’avversario per vincere»