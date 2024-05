Mignani presenta Palermo-Ascoli: «Contestazione tifosi legittima»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l’Ascoli.

Ecco le sue parole:

«Io e lo staff cerchiamo di mettere i giocatori di fare il meglio. Buttaro ha fatto bene, è affidabile. Quando si prepara una partita si cerca di capire quello che fa l’avversario. Il nostro obiettivo è mettere una squadra equilibrata che non significa difendersi e basta. È importante pensare di andare dall’altra parte. Segre nell’ultima partita ha fatto l’esterno, la mezzala e il terzino, valutiamo le situazioni. La contestazione dei tifosi è legittima, io devo cercare di preparare la partita. Spero che i ragazzi possano trarre dei vantaggi e degli spunti. Palermo ha una tifoseria calda e la senti quando va bene. Facciamo un lavoro dove siamo giudicati ogni partita e sappiamo che quando le cose non vanno bene i giudizi non sono positivi. Non vedo perché la squadra non deve accettare una situazione come questa».