Mignani presenta Palermo-Ascoli: «Questa squadra è diversa dal Bari che avevo io lo scorso anno»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l’Ascoli.

Ecco le sue parole:

«Quando sono venuto qui conoscevo i numeri del Palermo, sapevo che era una squadra che prendeva tanti gol. Non dirò mai ad un giocatore di non tirare in porta. Nelle ultime partite la fase realizzativa è diminuita, nelle mie squadre c’è sempre stata una fase difensiva buona. È normale che un allenatore vada a migliorare una cosa che, in questo momento, è deficitaria. Secondo me il campionato di quest’anno è diverso dallo scorso anno, il Palermo è diverso dal Bari che avevo io lo scorso anno. Le squadre che abbiamo affrontato hanno giocato a tre, per questo dal primo giorno mi sono orientato a giocare in questo modo. Parto dal presupposto che per me, magari sbagliando, devo mettere la squadra che abbia coscienza di quello che fa con un lavoro dietro. Non cambiare spesso serve per dare certezze ai giocatori».