Ascoli verso Palermo: rifinitura e nel pomeriggio partenza da “Fiumicino”

Come riportato da calcioascoli.it,, la squadra di Carrera questa mattina ha svolto la rifinitura in vista della sfida contro il Palermo al “Renzo Barbera”. Il club è in piena lotta per il mantenimento della categoria.

Nel pomeriggio, la squadra, partirà alla volta di Palermo da Fiumicino. La società ha scelto un’ altra struttura rispetto al Mancini Park Hotel. Questo pomeriggio, come detto, la squadra si sposterà invece a Palermo dove domani, 5 maggio, affronterà il rosanero per una partita decisiva in chiave salvezza.