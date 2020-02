Fabrizio Miccoli, ex capitano del Palermo, ha voluto ringraziare tutti per i messaggi d’affetto che gli sono stati inviati. In particolare il “Romario Del Salento” ha voluto ringraziare un tifoso palermitano che aveva scritto questo messaggio: ” Si Zaniolo, Immobile, Bonucci…fortissimi, ma nessuno faceva esplodere il Barbera come Fabrizio Miccoli”. Di seguito il post di ringraziamento di Miccoli pubblicato sul suo profilo Instagram: