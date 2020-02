Mario Alberto Santana, leader del Palermo infortunato dalla partita contro l’Acireale, dopo aver svolto nel corso della mattinata le consuete terapie, si è concesso un momento di relax in famiglia per le vie di Mondello. Infatti il calciatore è stato visto passeggiare per le vie della borgata marinara, accompagnato dalla moglie e i figli. Di seguito la foto scattata dalla nostra redazione: