«I complimenti da vicecommissario federale? Li ho presi per la decisione più semplice: Mancini ct. Sfumati Conte e Ancelotti, Roberto era l’ideale. È un grandissimo allenatore, è perfino diventato simpatico. Ora la Nazionale illumina, trasmette energia, è creativa. E i talenti danno il meglio: Verratti, Barella, Chiesa, Insigne, Bernardeschi. Ho fiducia per l’Europeo». Queste le parole rilasciate da Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ai microfoni di “Repubblica”.