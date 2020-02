Intervenuto in conferenza stampa, Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato dell’arrivo di La Gumina in blucerchiato: «La Gumina è un giocatore che a noi mancava, abile nel contropiede. È un giocatore che seguiva anni fa e poi è andato ad Empoli dove non è riuscito ad esplodere. Spero possa riprendere quel discorso che aveva aperto a Palermo. Yoshida è un giocatore giapponese, grande protagonista. Mi mancava un altro centrale di destra. Mi è dispiaciuto perdere Regini, professionista esemplare che ha risposto presente quando l’ho chiamato in causa».