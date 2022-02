L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ha riportato un’intervista a Pietro Sciotto, patron del Messina.

Ecco alcuni estratti:

«Vittoria contro il Bari? Non stavo nella pelle per la gioia, ma già l’indomani ero totalmente proiettato sulla sfida col Foggia. Se mi aspettavo di vincere? Assolutamente no. Speravo al limite in una conferma del secondo tempo giocato col Palermo. Mi sarebbe bastato anche un pareggio, invece…».

Sciotto ha anche risposto ad una domanda su Pietro Lo Monaco: «Mi ha scritto il suo legale. Chiede il pagamento di due fatture relative a dicembre e gennaio. Eppure il primo dicembre 2021, dopo le sue dimissioni, aveva diramato una nota in cui scriveva che avrebbe operato senza percepire alcun emolumento. Che cosa dovrei aggiungere».

«Zeman? L’ultima volta che l’ho incontrato gli ho dato che gli farei un contratto a vita. Sogno il suo ritorno al Messina».