Serata complicatissima per Emiliano Viviano. L’ex portiere della Sampdoria, ora in forza al Karagumruk, ha potuto festeggiare la vittoria in Coppa di Turchia contro il Konyaspor per 5-4. Bello l’epilogo della sfida, ma non la trama.

Intorno al 111′ dei tempi supplementari, a gioco fermo per un problema muscolare patito dall’arbitro, le telecamere hanno ripreso un Viviano in netta difficoltà a causa delle temperature rigide. Le immagini rendono perfettamente l’idea.

Ecco una clip: