L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla difesa del Palermo finita sotto accusa dopo le ultime uscite.

È una difesa che sbanda nella forma e nella composizione. Un crollo verticale in due partite a prescindere dagli interpreti che riflette la fragilità di un modulo che torna a fare ballare il Palermo esattamente come un anno fa. Campanello d’allarme mericoloso perché in questa stagione non era mai successo che il Palermo subisse 4 gol in due gare di fila.

A questo punto la domanda è se è possibile giocare con quattro difensori quando il reparto era stato costruito per una difesa a tre, a maggior ragione se a gennaio, Almici, unico vero terzino di ruolo a destra è stato ceduto e se il giovane Doda è infortunato.

Le ultime due partite hanno anche chiarito perché Somma e Crivello erano stati esclusi da Filippi in estate. Il terzino sinistro nel derby ha fatto molta fatica, mentre il centrale a Campobasso si è fatto superare con facilità nell’azione del pareggio. Baldini dovrà lavorare molto su un assetto in balia degli avversari e poco protetto dal centrocampo a due. Perché con la Juve Stabia potrebbe già essere una gara senza ritorno.