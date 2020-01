Si immagina un 2020 più da protagonista? «Speriamo, l’anno è iniziato bene. Ho parlato con l’allenatore e con Castagnini, voglio guadagnarmi il contratto per l’anno prossimo, stando fuori non posso fare nulla, ma per il bene del Palermo ci sto».

Mai pensato di andar via? «Sinceramente no, il mio procuratore mi ha detto che qualche squadra in C era interessata, ma Castagnini mi ha detto: “Tu non ti muovi da qui’». Queste le parole del centrocampista del Palermo, Juan Mauri, rilasciate ai microfoni di ” La Gazzetta dello Sport” in merito a una sua possibile partenza.