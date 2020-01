L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Juan Mauri, centrocampista del Palermo: «Dualismo con Martin? Lui è fortissimo, mi piacerebbe giocare con lui, ma la regola degli under è complicata. Mezzala? L’ho fatto contro il Nola, proprio con Martin, ho giocato in questo ruolo anche quando ero nella Paganese, non sarebbe un problema per me». L’allenatore dice che non è soluzione percorribile. Perché? «Bisogna chiedere a lui, io credo che tutti possano giocare insieme, basta sapersi adattare alle caratteristiche dell’uomo e dell’altro».