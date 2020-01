L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Juan Mauri, centrocampista del Palermo: «Io ci sono, Pergolizzi sa quello che posso dare, il rigore l’ho voluto tirare anche per ritrovare fiducia in me stesso, visto che in sei mesi avevo fatto soltanto una partita. 34 presenze a Lucca in Serie C e 8 in Serie D. Come si spiega? Con una serie di circostanze. All’inizio se vinci 10 partite di fila, non è che puoi cambiare tanto, certo, avrei potuto giocare di più, ne ho parlato con Pergolizzi, lui lo sa. L’anno scorso ho giocato tanto, quest’anno di meno. Spero cambi il vento».