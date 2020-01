Il Palermo è diverso da inizio torneo :che idea si è fatto? «Tutte le squadre con noi fanno la partita della vita e diventa complicato. Anche a me piacerebbe facessimo un gran calcio, però tra giocare bene e vincere, io preferisco vincere.Con il Marsala contavano solo i tre punti e li abbiamo presi».

I k.o. con Savoia e Acireale hanno tolto qualche certezza? «Magari inconsciamente sì, siamo una squadra composta da molti giovani,è normale che possa accadere. Però alla fine se centreremo la promozione nessuno si ricorderà di come giocavamo,ma che abbiamo vinto». Queste le parole del centrocampista del Palermo, Juan Mauri, rilasciate ai microfoni di “La Gazzetta dello Sport” in merito al gioco dei rosanero.