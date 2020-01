Con Floriano sarà più semplice? «L’ho affrontato quando giocava col Foggia in C,sa il fatto suo, ci darà una grossa mano,adesso dobbiamo aiutarlo a integrarsi il prima possibile».

Per il 2020 più presenze o più gol? «No,no, quali gol? Quelli lasciamoli fare a chi è più bravo di me, mi piacerebbe giocare di più e magari dare assist ai compagni, sarebbe bellissimo». Queste le parole del centrocampista del Palermo, Juan Mauri, rilasciate ai microfoni di “La Gazzetta dello Sport” in merito al neo acquisto Floriano.