Stavolta il Palermo giocherà un giorno prima rispetto al Savoia, di solito i rosanero come di consueto andavano in campo mezz’ora prima della squadra campana, ma contro il San Tommaso i rosa giocheranno di sabato. L’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione in merito alla trasferta in terra campana, con i rosanero che hanno iniziato la preparazione già lunedì per arrivare al meglio alla sfida contro il San Tommaso. Il Palermo partirà per la trasferta venerdì e per i rosa è previsto un altro viaggio in pullman.