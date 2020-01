Nell’ultimo turno di Serie D Girone I è andata in scena Acr Messina-Troina, con la squadra ospite che è riuscita a vincere per 1-2. Le dichiarazioni del postgara sono state molto polemiche da parte dell’allenatore dei peloritani Karel Zeman che ha detto: «Il Troina ha conquistato 3punti calciando palla avanti e facendo fallo ad ogni nostra azione». Adesso sono arrivate le dichiarazioni di risposta del Troina, l’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione. Il direttore generale della squadra rossoblu, Walter Giuffrida, ha voluto rispondere a tono a Zeman dicendo: «Il signor Zeman perde sistematicamente con il Troina (l’anno scorso con il Gela e quest’anno col Messina) e trova corretto e conveniente dire che le sue squadre fanno calcio stellare e che il Troina è una squadretta da oratorio. Nel frattempo sono 3 sconfitte e palla al centro. Speriamo di incontrarlo prestissimo, è il nostro tecnico preferito». Intanto il clima a Messina è diventato pesante, infatti è ripartita la contestazione verso la famiglia Sciotto. Anche il mercato stenta a decollare, ancora non è arrivato l’ok di Allegretti, attaccante che milita nella Vibonese, che ha chiesto un biennale alla dirigenza peloritana, la quale non è più molto convinta dell’operazione. Intanto sono prossimi alla firma due under, Rosario Manuel Puglisi ed Eugenio Licciardello, entrambi classe‘2001, rispettivamente esterno difensivo e attaccante.