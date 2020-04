In duemila sono scesi in piazza a Tel Aviv per manifestare contro il premier Benyamin Netanyahu. Secondo quanto riporta “Tgcom24”, i dimostranti della protesta della “Black Flag” hanno sfilato con la mascherina, a distanza di sicurezza, nel centro della capitale. In questo modo, rispettando le prescrizioni anti-contagio, hanno espresso il loro dissenso.