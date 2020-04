Attraverso la propria pagina Facebook, il sindaco di Messina, De Luca, ha espresso il suo pensiero sulla situazione attuale legata al “Coronavirus: “Buongiorno! Siamo in attesa che qualcuno si prenda la responsabilità di decidere cosa e come fare! Improvvisare allentamenti delle restrizioni senza aver stabilito le condizioni che ciascuno di noi deve applicare e rispettare in ossequio alla nuova fase di “libertà vigilata” che ci aspetta per almeno un anno, significa vanificare i sacrifici fatti e ricadere nella identica situazione di circa due mesi fa. Evitiamo anche la guerriglia Nord contro Sud dell’Italia, che ci indebolisce ulteriormente al cospetto di una pandemia che ha messo in luce i limiti e l’effimeratezza della globalizzazione. Preghiamo affinché al più presto sia disponibile il vaccino che possa renderci immuni dal CORONAVIRUS. NEL FRATTEMPO INVITO CHI GOVERNA SOPRA LE NOSTRE TESTE A PRENDERE IMMEDIATE E CHIARE DECISIONI PRIMA CHE LA DISPERAZIONE E LA STANCHEZZA DELLA GENTE CI TRAVOLGA IRREPARABILMENTE. Buona giornata a tutti voi!”