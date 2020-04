Oggi partirà l’operazione liquidità voluta dal governo per far respirare le imprese bloccate dal Coronavirus. Le banche hanno assicurato che i soldi potranno arrivare agli imprenditori immediatamente e quindi anche in un una sola giornata. Secondo quanto riporta “Gazzettadelsud.it”, si potranno concedere gli importi sotto i 25 mila euro garantiti dal Fondo Pmi nell’immediato. Per quelli che prevedono la garanzia di Sace, ci vorrà invece più tempo, perché si attende ancora, ha spiegato il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, la piattaforma informatica sulla quale gestire le domande.