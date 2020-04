Fabio Pagliara, segretario generale della Fidal, ha parlato a “La Sicilia” anche della trattativa per l’acquisizione del Catania: «Tenteremo fino alla fine di salvare il Catania. Non so ancora (nel caso in cui si arrivasse all’acquisizione) se sarò io a guidare la società. Io ho in mente, comunque, un modello diverso, innovativo, nel quale il Catania diventi una “best practice” di innovazione e di marketing territoriale e di internazionalizzazione. Gioco spesso con il termine “Glocal”, ma il calcio del futuro non potrà che essere così: visione globale, radicamento locale».