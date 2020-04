«La scorsa estate mi sono fatto un grande regalo firmando il contratto nel giorno del mio compleanno. Dopo aver girato il mondo penso di aver finalmente trovato ciò che desideravo insieme a mia moglie. Palermo è una città incredibile, ricca di storia e di bellezza. I palermitani vivono per il calcio, soltanto in Inghilterra avevo visto un grande stadio pieno per una partita di quarta serie, c’è un senso d’appartenenza unico, lo stesso manifestato fin dall’inizio dalla nuova Società. Dopo aver partecipato alla rinascita del club rosanero vorrei avere il privilegio di vivere da protagonista la cavalcata verso l’elite del calcio, sarebbe senza alcun dubbio il modo migliore per concludere la mia carriera e la dirigenza conosce bene questa mia ambizione». Queste le parole del centrocampista del Palermo, Malaury Martin, rilasciate ai canali ufficiali del club, in merito al suo futuro.